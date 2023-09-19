اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 03:51 م
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مجلس حكماء المسلمين يُدين اقتحام متطرفين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 02:32 م
مجلس حكماء المسلمين يُدين اقتحام متطرفين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى المسجد الأقصى المبارك - أرشيفية
كتب لؤى على

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يُدينُ مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، اقتحام متطرفين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
 
وأكِّد مجلس حكماء المسلمين رفضَه القاطع لمثل هذه الانتهاكات الصارخة بحقِّ الشعب الفلسطيني ومقدساته، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تتنافى مع كافة المواثيق والقوانين الدوليَّة والأعراف الإنسانيَّة، وتمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.
 
وطالبُ مجلس حكماء المسلمين المجتمع الدولي بضرورة التَّصدي لمثل هذه الانتهاكات ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

مجلس حكماء المسلمين

الازهر الشريف

الشعب الفلسطينى

القدس



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