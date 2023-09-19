لو كارنيه الكلية ضاع.. اعرف كيفية استخراج بدل فاقد × 4 خطوات

كتب – محمد صبحى

تقدم الجامعات المصرية العديد من الخدمات لطلابها، منها خدمة استخراج بدل فاقد كارنية الكلية فى حالة فقده، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

1- تحرير مذكرة بفقد الكارنيه لدى مسئول أمن الكلية.

2- توقع المذكرة من مسئول شئون الطلاب بالكلية.

3- يتم سداد رسوم فقد الكارنية عبر رابط خدمات الكلية والدفع بموجب الكود الخاص.

4- التوجه لإدارة شئون الطلاب لاستخراج الكارنية.

يُذكر أن العام الجامعي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023. وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024. وتنتهى الدرسة فى الفصل الدراسى الأول الخميس 25 يناير 2024. وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024. وتنتهى إجازة الفصل الدراسى الأول الخميس 8 فبراير 2024. ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024. وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتقدم الجامعات العديد من الخدمات لطلابها سواء المستجدين أو الطلاب القدامى بداية من منظومة التسكين للطلاب المغتربين ودعم للأنشطة الطلابية وخدمات تقدم للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، فضلا عن الأنشطة الطلابية، وإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية ، إضافة إلى خدمات الدعم الطلابى من خلال التكافل الطلابى سواء فى صورة دعم المصروفات الدراسية أو الخدمات الأخرى المتعلقة بالكتب الدراسية.