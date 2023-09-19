وقال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو -في جلسة طارئة للمعارضة البرلمانية- إن حكومته لديها "ادعاءات موثوقة" تربط عملاء هنود بمقتل هارديب سينج نيجار في مقاطعة بريتش كولومبيا في يونيو الماضي، داعيًا الحكومة الهندية إلى التعاون في توضيح الأمر.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن حكومة ترودو اتخذت إجراءات فورية، مضيفةً: "لقد طردنا دبلوماسيًا هنديًا كبيرًا من كندا"، متابعةً أن الهندي المطرود هو رئيس جناح الأبحاث والتحليل (وكالة الاستخبارات الخارجية الهندية) في كندا.

جدير بالذكر أن هارديب سينج نيجار -الذي أعلنته الهند إرهابيًا مطلوبًا- قُتِل بالرصاص في 18 يونيو الماضي في ضاحية ساري بمدينة فانكوفر في مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية التي تضم طائفة كبيرة من السيخ، واتُهِم بتنفيذ هجمات إرهابية في الهند.



وتتصاعد التوترات بين الهند وكندا بسبب جريمة القتل التي لم يتم حلها، وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن "مخاوف قوية" بشأن تعامل كندا مع حركة استقلال البنجاب بين المغتربين في الخارج، وذلك خلال اجتماع مع ترودو في قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي.