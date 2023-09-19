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قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2024

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 04:44 م
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2024 قبول دفعة جديدة بالقوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2024، والتى سيتم استقبالهم اعتباراً من 30/09/2023 .
 
وذلك وفقاً للشروط الآتية :
أولاً : المؤهلات العليا :
مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2003 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحاصلون على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2023 حتى اخر أغسطس 2023 .
 
وخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض) الذين أنهوا سنة الإمتياز خلال الفترة من أول فبراير2023 حتى أخر أغسطس 2023, والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 18/10/2023 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارا من 02/11 حتى 23/11/2023.
 
ثانيا : المؤهلات فوق المتوسطة:
مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2003 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2023 حتى آخر يوليو 2023، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 12/11/2023 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 25/11 وحتى 27/11/2023 .
ثالثا : المؤهلات المتوسطة :-
مواليد أشهر (يناير / فبراير / مارس) عام 2004 الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسى 2022/2023، وكذا مواليد أشهر (يناير / فبراير / مارس) عام 2003 وما قبلها من خريجى العام الدراسى 2022/2023 ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة , على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة  إعتباراً من 30/09/2023 ، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة  إعتباراً من 14/10 وحتى 01/11/2023 .
 
رابعاً : غير ذوى المؤهلات (العاديين) :-
مواليد أشهر (يناير / فبراير / مارس) من عام 2004 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة  على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 18/11/2023، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 28/11 وحتى 07/12/2023.
 المستندات المطلوبة:
 
بطاقة الرقم القومى - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز / التدريب لخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين).
 
جدير بالذكر، أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالى :( https://tagned.mod.gov.eg )
كذلك بريد الكترونى آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى:(mod.gov.eg@tagneed) ، بالإضافة إلى خدمة الإستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة على الأرقام الآتية ( 26351195 / 02 - 26339581 / 02 ) ، وفى إطار التيسير على المواطنين وحرصاً من إدارة التجنيد والتعبئة على تقديم خدمة مميزة تم إستحداث خدمة الرقم المختصر للمركز الإلكترونى وهو ( 15499 ) .
 

 


التجنيد

التجنيد و التعبئه

القوات المسلحه

دفعه جديده



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