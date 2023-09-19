اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 08:10 م
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ضبط 2000 لتر سولار مدعم داخل مصنع أعلاف فى الغربية

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 07:46 م
ضبط 2000 لتر سولار مدعم داخل مصنع أعلاف فى الغربية سولار - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية لتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وحفاظاً على صحة المواطنين بمركز كفر الزيات ضمت أشرف شرف الدين مدير إدارة تموين كفر الزيات ومفتشى الرقابة التموينية أحمد فتحى ومحمد العطار ومحمد سعيد.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع أعلاف بكفر الزيات لقيامه بتجميع 2000 لتر سولار مدعم بغرض استخدامه فى غير الغرض المخصص له مخالفا للقانون والتوجيهات الوزارية.
 
وتم تحرير 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وتم تحرير تلك المخالفات، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

حملة تموينية

اخبار الغربية

تموين الغربية



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