اليوم السابع
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ضبط لص مصاب بخرطوش أثناء محاولة سرقة سور حديدي بالطالبية

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 11:47 ص
ضبط لص مصاب بخرطوش أثناء محاولة سرقة سور حديدي بالطالبية كلبش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها (عامل خردة - مقيم بدائرة القسم"مصاب برش خرطوش بالجسم").
 
بالفحص تبين قيام الـمُصاب بالاشتراك مع (عاملين خردة "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) بسرقة سور حديدى خاص بأحد الكبارى بدائرة القسم باستخدام دراجة نارية (تروسيكل - ملك وقيادة أحدهم) ، ولدى مشاهدة المسئول عن حراسة موقع الأعمال لهم، قام بإطلاق عيار نارى تجاههم، ما أدى إلى حدوث إصابة المتهم الأول ، ولاذا المتهمين الآخرين بالهرب بالدراجة النارية المشار إليها. 
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، كما تم ضبط الدراجة النارية "التروسيكل" المستخدم فـى إرتكاب الواقعة ، كما أضافوا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعميل لهما "سيىء النية " (مالك مخزن خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها وقرر بسابقة شرائه حديد منهم "مستولى عليه" ..كما تم ضبط مطلق العيار النارى وتبين أنه (خفير خصوصى) ، وبحوزته (فرد خرطوش "المستخدم فى إرتكاب الواقعة").
 
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد منعهم من سرقة الموقع حراسته.
 
 

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