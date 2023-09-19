ضبط المتهمين بسرقة سيارة بداخلها 3 ملايين جنيه في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من ضبط المتهمين بسرقة سيارة تحتوي على مبلغ 2 مليون و965 ألف جنيه، بمنطقة الهرم، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة سيارة ملاكى "خاصة بمالك عمله" وبداخلها مبلغ (2 مليون و965 ألف جنيه "خاصين بمحل عمله") أثناء توقفها أسفل العقار محل إقامته بدائرة القسم.

أسفرت التحريات عن تحديد مرتكبى الواقعة (مندوب مبيعات "يعمل رفقة المُبلغ ، عاملان)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المتهمين ، وبمواجهتهم واعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث، وقرر مندوب المبيعات أنه نظراً لطبيعة عمله صحبة المُبلغ عقد العزم على سرقته، وفى سبيل تنفيذ ذلك استعان بباقى المتهمين، وأعطاهما نسخة من مفاتيح السيارة المستولى عليها، حيث استقل المتهمان الثانى والثالث دراجة نارية، وقاما بتتبع السيارة ولدى وصول المُبلغ لمسكنه قاما بالاستيلاء على السيارة باستخدام نسخة المفتاح وبداخلها المبلغ المالى ولاذا بالهرب.

كما تم بإرشادهما ضبط السيارة والمبلغ المالى المستولى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.