اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 08:10 م
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"صحة الإسماعيلية" تشن حملة مفاجئة على الأسواق والمحال بمركز القصاصين

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 07:19 م
"صحة الإسماعيلية" تشن حملة مفاجئة على الأسواق والمحال بمركز القصاصين جانب من الحملة
الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

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وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والتأكد من سلامة وجودة المنتجات الغذائية المعروضة واتباع الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالفين. 

 

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت لجنة من الإدارة الصحية بمركز ومدينة القصاصين ومراقبة الأغذية ومفتشى مكتب أغذية القصاصين اليوم الثلاثاء، بحملة مفاجئة للمرور على عدد من المحال التجارية بمركز ومدينة القصاصين.

 

ومن جانبه صرح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية أن الحملة قامت بالمرور على 12 منشآة، من بينهم 8 معارض لبيع حلوى المولد النبوى الشريف، وقد قامت اللجنة بسحب 11عينة من حلوى المولد للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 

وأسفرت الحملة عن إعدام حوالى 50 كيلو جرام من الأغذية المختلفة وذلك لتغير فى خواصها الطبيعية. هذا بالإضافة إلى تحرير 7 محاضر من بينهم 3 محاضر عدم نظافة، طبقًا للقرار رقم 96 لسنة 1967 والخاص باشتراطات النظافة الصحية لأماكن تداول الأغذية، و4محاضر لعدم حمل شهادات صحية طبقًا للقرار رقم 97 لسنة 1967.

 


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