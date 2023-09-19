سكان يفرون من إحدى جزر بنما لتعرضها للاختفاء نتيجة الفيضانات وتغير المناخ

فاطمة شوقى

فر عدد من السكان جزيرة سوجدوبو، إحدى جزر بنما، بسبب تعرضهم لخطر الفيضانات نتيجة لتغير المناخ، حيث تقع الجزر المأهولة البالغ عددها 49 جزيرة فى المنطقة على ارتفاع يتراوح بين 50 سم ومتر واحد فوق مستوى سطح البحر، وظل سكانها يعيشون على صيد الأسماك والسياحة وإنتاج الكسافا والموز. ولكن فى مواجهة الارتفاع الوشيك فى مستويات سطح البحر، قرروا الفرار.

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن وتتسم الأوضاع فى الجزيرة بعدم الاستقرار، مع نقص الخدمات العامة والاكتظاظ حيث يتركز أكثر من ألف شخص فى منطقة بحجم خمسة ملاعب كرة قدم. وتقع جزر الأرخبيل الـ 49 المأهولة على ارتفاع يتراوح بين 50 سم ومتر واحد فقط فوق مستوى سطح البحر.

وتعتقد الحكومة أن البحر سوف يبتلع كارتى سوجدوبو بحلول عام 2050 تقريبًا. وعلى مدى عقد من الزمن، ظلوا يعملون مع السكان لنقل مجتمعهم إلى مكان جديد فى البر الرئيسى، على بعد 15 دقيقة بالقارب من المدينة الحالية.

فى منازلهم الجديدة، سيكون لكل عائلة قطعة أرض مساحتها 300 متر مربع، بالإضافة إلى منزل مساحته 49 مترًا مربعًا يحتوى على غرفتى نوم وحمام وغرفة طعام ومطبخ، بالإضافة إلى مياه الشرب والكهرباء. يريد سكان المستقبل تسمية المنطقة الجديدة إسبر يالا.