زراعة الشرقية: حصاد 3000 فدان من المساحات المزروعة بالفول السوداني

الشرقية- فتحية الديب

تعتبر محافظة الشرقية، من أكبر المحافظات التى تزرع الفول السوادنى فى مصر، وحيث يعد من المحاصيل التصديرية الهامة في مصر.

وقال المهندس "حسين طلعت" وكيل وزارة الزراعة بالشرقية لـ"اليوم السابع" إنه تم حصاد مساحة 3 آلاف فدان من المساحات المزروعة بالفول السوداني بزمام المحافظة هذا العام، وذلك من إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول الفول السوادنى بنطاق المحافظة 25 ألفا و233 فدانا.

وتابع: أن محصول الفول السوداني يعد من المحاصيل الزيتية الهامة التى يحرص المزارع الشرقاوى على زراعته، وتكثر زراعته فى مراكز "بلبيس- أبو حماد- القرين- الصالحية الجديدة"، منوها أن أفضل ميعاد الزراعة من العوامل الهامة التى تؤثر على المحصول، وأفضل ميعاد للزراعة فى منتصف أبريل وتستمر حتى أول شهر يونيه، ومدة المحصول في الأرض من 5 أشهر يزرع فى تربة جيدة خفيفة القوام طميية رملية أفضل من الطينية، لسهولة اختراق الأداة التى يستخدمها الفلاح لسطحها وتسهيل عملية الحصاد، وتكون الثمار فاتحة اللون مما يعطيها قيمة تجارية عالية، مضيفا: يجب أن تعد الأرض جيدا قبل الزراعة ، بحيث تكون التربة ناعمة حتى يسهل على الجذور والابر اختراقها وخاصة تلك التى تحتوى على نسبة من الطين أو التى تتماسك بعد الرى، وعموما تحرث الأرض الطميية حرثنين متعامدتين ثم تزحف وتخطط أما فى الأراضى الرملية فيكفي بحرثة واحدة، وتنقسم عملية الزراعة حسب الأداة المستخدمة إلى زراعة يدوية، وزراعة حديثة.