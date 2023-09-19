ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كيشيدا قوله للصحفيين قبيل مغادرته طوكيو "سأنقل مفاهيم اليابان الفريدة، مثل الأمن البشري والتعاون الدولي الذي يركز على الإنسان إلى الدول الأخرى"، مضيفا أنه سيسعى لتنفيذ إنجازات قمة مجموعة السبع التى عقدت في مايو الماضي بهيروشيما.

وقال مسؤولون حكوميون يابانيون "إنه من المتوقع أن يظهر كيشيدا فى خطابه رؤية لعالم يركز على التعاون بدلا من الانقسام والصراع، مع التأكيد على أهمية نزع السلاح النووى".

وأضاف المسؤولون أنه خلال إقامته فى نيويورك حتى يوم الجمعة المقبل، من المقرر أن يشارك كيشيدا في الأحداث التي تركز على القضايا العالمية، بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة.

ومن المقرر أن تزور يوكو كاميكاوا، التي أصبحت الأسبوع الماضي أول وزيرة خارجية للبلاد منذ حوالي 20 عاما، نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أول ظهور لها كدبلوماسية كبيرة في منتدى دولي رئيسي.