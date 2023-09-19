وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء، أن "السوداني، التقى في نيويورك بلينكن، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين"، مشيرا إلى أنه جرى، خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيز الشراكة في مختلف المجالات والأصعدة.

ونقل الوزير الأمريكي دعوة الرئيس جو بايدن، للسوداني لزيارة البيت الأبيض؛ من أجل مزيد من التباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد السوداني، تقديره للدعوة واستعداده لتلبيتها في موعد يحدد لاحقا، مشددا على أهمية استئناف أعمال اللجنة العراقية الأمريكية المشتركة، فيما يخص اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي قد وصل أمس الاثنين، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.