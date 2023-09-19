اليوم السابع
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دوي انفجارات.. هجوم بطائرات مسيرة على لفيف الأوكرانية

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 09:30 ص
دوي انفجارات.. هجوم بطائرات مسيرة على لفيف الأوكرانية الجيش الروسى - أرشيفية
وكالات

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شنت طائرات مسيرة، فجر الثلاثاء، هجوما على مدينة لفيف في غرب أوكرانيا، حيث سمع دوي انفجارات، بينما أكدت السلطات أن الدفاعات الأرضية تتصدى لهجمات جوية.

 

وبحسب موقع الحرة، سمع أزيز أسراب عدد من المسيرات في سماء المدينة، حيث دوت انفجارات، بينما كتب، أندريه سادوفي، رئيس بلدية لفيف في منشور على تطبيق تلجرام أن "الدفاعات الجوية تعمل في منطقتنا" وهناك طائرات مسيرة إضافية "تحلق في اتجاهنا".

 

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني، الجنرال، أولكسندر سيرسكي، الاثنين، أن القوات الأوكرانية اخترقت خط الدفاع الروسي بالقرب من باخموت (شرق).

 

وبعد استعادة قريتي أندرييفكا وكليشتشييفكا في الأيام الأخيرة، نقل المركز الصحفي للجيش عن سيرسكي قوله إنه "تم اختراق خط دفاع العدو".

 

وأضاف سيرسكي أن القريتين الصغيرتين "كانتا عنصرا مهما في خط الدفاع الروسي الممتد من باخموت إلى غورليفكا".

 

وأكد أن الألوية 72 و31 و83 التابعة للجيش الروسي "دمرت وفقدت قدرتها على القتال بالكامل" في المعارك بالقرب من باخموت.

 

وأقر الجنرال بأن "الوضع العام في المنطقة الشرقية ما زال معقدا" و"القتال العنيف مستمر بالقرب من باخموت".

 

وأكد سيرسكي أن بعد خسارة القريتين بالقرب من باخموت، "يقود الجيش الروسي هجمات مضادة عدة" بهدف "استعادة المواقع المفقودة" ويستعد لشن هجمات شمالًا في منطقة كوبيانسك وليمان.

 


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