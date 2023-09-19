اليوم السابع
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دور وسائل الإعلام تجاه المرشحين فى الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 10:37 م
دور وسائل الإعلام تجاه المرشحين فى الانتخابات الرئاسية انتخابات_أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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حدد قانون الانتخابات الرئاسية الضوابط التى يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بها تجاه المرشحين للانتخابات الرئاسية أثناء انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين.
 
وتضمن القانون أن تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
 
وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف.
 
ويجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع، والجهة التي تولت تمويله، والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه. ويُحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
 
 

الانتخابات الرئاسية

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