حياة كريمة.. ترسيخ مفهوم الانتماء خلال فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات مبادرة "أنت الحياة" اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث والتي تستمر لمدة 6 أيام بمركز التنمية الشبابية بالقنطرة غرب بالإسماعيلية ومدرسة يسرى الشعراوى الثانوية للبنات حتي 22/9/2023، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" بهدف بتنمية المجتمع وتوفير حياة آمنة للمواطن المصري.

حيث بدأت فعاليات اليوم الثالث بمحاضرة عن الانتماء حاضر فيها الدكتور الشاعر حسن سلطان وتحدث سلطان في بعض النقاط اهمها ما معني تحيا مصر، انت الحياة، دور الطفل والمرأة في دعم الدولة المصرية، التثقيف والوعي ضد الشائعات، الصمود ضد حروب الجيل الرابع التي تحارب الدولة المصرية، دور المراة في دعم الدولة المصرية في هذا الوقت، ذلك بمدرسة يسرى الشعراوى الثانوية للبنات.

كما استمرت ورشة تعليم الرسم والتي شارك فيها عدد من الاطفال ما بين سن 6 سنوات وحتي 12 سنة ورسم لوجو حياة كريمة مع علم مصر ومبادرة انت الحياة وبالاضافة الي انتاج رسومات من الموتيفات الشعبية، تجسيد بعض الرسومات من الاحتفال بمولد النبوى الشريف تدريب سماح علي، بمدرسة يسرى الشعراوى الثانوية للبنات.

كما قدمت فرقة مسرح العرائس عرض عن معاملة الاخوات مع بعضهم البعض، لترسيخ مفهوم احترام الكبير والعطف علي الصغير، وكيفية تعاون الاخوة بعضهم البعض، بالاضافة لفقرات اكتشاف مواهب من اطفال قرى القنطرة غرب للفنان محمود نوح، ذلك بمركز شباب القنطرة غرب.

واطلقت مؤسسة حياة كريمة، في محافظة الإسماعيلية الأحد الماضى فعاليات مبادرة ( أنتَ الحياة ) والتى تستهدف عددا من أهالى القرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة غرب وذلك بمشاركة أكثر من 12 جهة. وتهدف مبادرة "أنتَ الحياة" إلى تقديم كافة الخدمات للآلاف من أهالى القرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة غرب،وذلك من خلال تقديم حزمة من الخدمات التي يحتاجها المواطنين والتي من أبرزها الخدمات الطبية والعلاجية ومن خلال القوافل الطبية. كما تضمن فعاليات المبادرة استقبال حالات الغارمين، وعقد ندوات توعوية لمكافحة الإدمان والتعاطي، وعقد امتحانات لمحو الأمية، وملتقى توظيفى، وورش لتعليم الحرف اليدوية بالإضافة إلى إقامة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتنوعة، ومعرض للكتاب، وخدمة إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، وغيرها من الخدمات والفاعليات المجانية التي تقام على هامش المبادرة. وتقام فعاليات مبادرة أنتَ الحياة يوميا من الساعة العاشرة صباحًا وحتي الثالثة عصرا في الفترة من يوم 17 وحتى يوم 22 من شهر سبتمبر الجارى.

وتأتي المبادرة تحت إشراف العقيد ممدوح فوزي المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية، والدكتور محمد جمال منسق المحافظة، وتنفيذ رفعت عامر مسؤول متطوعي القنطرة غرب.