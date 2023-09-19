"حواس" و"سرايا" فى الصالون الثقافى بالمنصورة غدا

الدقهلية شريف الديب

تشهد محافظة الدقهلية غدا تنظيم صالون ثقافي، بحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والكاتب الصحفي أسامة سرايا ضيفا الصالون الثقافي لحزب مستقبل وطن بالدقهلية غدا الأربعاء.

ويشهد الصالون المحافظ الدكتور أيمن مختار، وقيادات المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء هيئة مكتب حزب مستقبل وطن وشباب الحزب ولفيف من الشخصيات العامة.

ويشرف على تنظيم الصالون النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ، ويديره الكاتب الصحفي حازم نصر نائب رئيس تحرير الأخبار.

ومن المقرر أنه سوف يتم تكريم عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، والكاتب أسامة سرايا.