اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 08:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

"حواس" و"سرايا" فى الصالون الثقافى بالمنصورة غدا

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 08:02 م
"حواس" و"سرايا" فى الصالون الثقافى بالمنصورة غدا الدكتور زاهي حواس - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد محافظة الدقهلية غدا تنظيم صالون ثقافي، بحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والكاتب الصحفي أسامة سرايا ضيفا الصالون الثقافي لحزب مستقبل وطن بالدقهلية غدا الأربعاء.
 
ويشهد الصالون المحافظ الدكتور أيمن مختار، وقيادات المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء هيئة مكتب حزب مستقبل وطن وشباب الحزب ولفيف من الشخصيات العامة.
 
ويشرف على تنظيم الصالون النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ، ويديره الكاتب الصحفي حازم نصر نائب رئيس تحرير الأخبار. 
 
ومن المقرر أنه سوف يتم تكريم عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، والكاتب أسامة سرايا.

الدقهليه

صالون ثقافي

محافظة الدقهليه

أسامة سرايا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة