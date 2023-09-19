اليوم السابع
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توزيع مواد غذائية و4 أطنان لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 11:56 ص
توزيع مواد غذائية و4 أطنان لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية المواد الغذائية قبل توزيعها على الأسر
الدقهلية – محمد الحبشى

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تواصل مديرية التضامن الإجتماعى بالدقهلية، توزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى عدد من القرى والمدن بالمحافظة، حيث تم توزيع 2656 سله غذائية، على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز (طلخا، نبروة، الجمالية، المنزلة) من المستفيدين من "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى توزيع 4 أطنان لحوم خلال شهر سبتمبر الجارى، وذلك بحضور واشراف مديرى الإدارة الاجتماعية والأوقاف. 
 
والجدير بالذكر انه بالتنسيق بين مديريه التضامن الإجتماعى والأوقاف، حيث تم استهداف 20 ألف أسرة من جميع المراكز بنطاق المحافظة، من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، خلال شهر سبتمبر 2023 
 
يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، والدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتحت إشراف الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية. 

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