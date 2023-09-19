"تنمية المشروعات" بالمنوفية: ضخ 2.4 مليار جنيه لتمويل 90 ألف مشروع صغير

المنوفية - محمد فتحى

يعد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتاهية الصغر بالمنوفية، من أهم الأجهزة التى تساعد الشباب فى فتح مشاريع صغيرة عن طريق التمويل بفائدة بسيطة، وذلك للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب على مستوى أنحاء محافظة المنوفية، فى كافة المشروعات، ونجح الجهاز فى توفير الآلاف من فرص العمل للشباب تعدت 193 ألف فرصة عمل.

وأكد المحاسب إيهاب حجازى المدير الإقليمى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فرع المنوفية، لليوم السابع، أنه منذ نشأة الجهاز فى عام 1992 وحتى نهاية شهر يوليو 2023 تم ضخ إجمالي تمويل 2 مليار و480 مليون جنيه لتمويل 90 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر والمساهمة في توفير حوالي 193 ألف فرصة عمل ، فضلا عن تقديم منح بإجمالى تمويل 192 مليون جنيه وتوفير ما يزيد عن مليون فرصة عمل لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بنطاق المحافظة.

وأشار مدير جهاز تنمية المشروعات إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2023 تم تمويل 3 آلاف و500 مشروع لتوفير 4 آلاف فرصة عمل بقيمة 84 مليون جنيه، وتقديم منح بإجمالى تمويل أكثر من 6 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، كما قام الجهاز بتقديم خدمات غير مالية في مجال التسويق والتدريب ودعم المشروعات بإجمالي 859 طلب بعدد 855 عميل، وقد تنوعت ما بين تسجيل في سجل الموردين ، ريادة الأعمال ، تعريف بالخدمات الغير مالية، خدمات الباركود والتكامل، تقديم دراسات جدوى استرشادية، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من خلال مجمع خدمات المنشآت الصغيرة والتي شملت إصدار بطاقات ضريبية، تراخيص مؤقتة و نهائية ، شهادات تصنيف وغيرها، وذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة ، وإنطلاقاً من حرص واهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية فى تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإقامة مشروعات جادة للشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر للقضاء على البطالة وإحداث تنمية شاملة.

وأكد المدير الإقليمى لجهاز تنمية المشروعات بمحافظة المنوفية، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة يقدم خدمات مالية، ويقوم الجهاز من خلال تمويلات فى شكل عقود تبرم مع الجهات التى يتعامل معها الجهاز مثل البنوك، ويتم تمويل كافة المشروعات بهدف توفير فرص عمل جديدة وتنفيذ مشروعات تعود بالنفع العام على الاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى دعم المشروعات القائمة من التوسع والتطوير والتمويل من خلال الإقراض المباشر الذى يقوم الجهاز فى 33 فرع على مستوى الجمهورية، والقروض المتناهية فى الصغر من خلال الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الخدمات الغير مالية والتى يقوم الجهاز بتقديم خدمات عديدة لدعم هذا القطاع وتكون مملكة الخدمات المالية والتى تستهدف استكمال احتياجات المشروعات، وهى وحدة الشباك الواحد وهى وحدات أنشأه الجهاز داخل الفرع، والتى تهدف إلى تيسير حركة إجراءات التأسيس وإصدارات التراخيص اللازمة لكل مشروع، وريادة الأعمال مبادرة تدريب 13 ألاف شاب وفتاه على مستوى الجمهورية، حيث قام فرع المنوفية بتنفيذ 51 دورة تدريبية ،518 رائد أعمال وتم تنفيذ 166مشروع، بالإضافة إلى تنظيم زيارات الكلية من خلال التعاون القائم مع جامعة المنوفية ومديرية التربية والتعليم لتشيع العمل الحر، وعرض نماذج استرشادية لدراسات الجدوى، والتسويق، والمشاركة فى كافة الفعاليات الوظيفية.

ويضيف مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتاهية الصغر بمحافظة المنوفية، أن الجهاز بتقديم عدة خدمات غير مالية في مجال التسويق والتدريب ودعم المشروعات تنوعت ما بين تسجيل في سجل الموردين، ريادة الأعمال ، تعريف بالخدمات الغير مالية ، سلاسل تجارية، خدمات الباركود والتكامل، تقديم دراسات جدوى استرشادية، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من خلال مجمع خدمات المنشآت الصغيرة والتي شملت إصدار بطاقات ضريبية، تراخيص مؤقتة ونهائية، شهادات تصنيف وغيرها.