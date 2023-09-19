تعليم الجيزة: استلام 80% من الكتب الدراسية وتوزيعها على المدارس

كتبت – مرام محمد

أعلن أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، استلام 80% من الكتب الدراسية وتوزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس، مؤكدا أنه جارٍ استكمال أعمال الاستلام للكتب ليتم توزيعها على الطلاب أول يوم دراسي.

واستعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد ، والمقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري، وجه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة مديري الإدارات التعليمية، بالتيسير على أولياء الأمور والعمل على حل جميع المشكلات وتخصيص موعد أسبوعي ثابت بالمدرسة لاستقبال أولياء الأمور لتمكينهم من متابعة المستوى العلمي لأبنائهم.

وشدد أشرف سلومة، على الالتزام بالسعر الاسترشادى للزي المدرسي من خلال الوحدة المنتجة بالإدارات للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور وعدم الضغط عليهم والالتزام بالقرار الوزارى رقم 2023/167 والالتزام بالزي الموحد لكل صف على حدة وعدم إجبار ولى الأمر على شراء الزى المدرسى من جهة محددة أو أماكن محددة.

وأكد "سلومة"، على ضرورة متابعة الغياب اليومى للطلاب وتسجيله إلكترونيا واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب دائمي الغياب والمنقطعين وكذلك متابعة غياب المعلمين والالتزام بالتواجد داخل الفصول وفقا للجدول المدرسي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين منهم.

ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بتشجيع المعلمين على إكساب الطلاب مهارات التفكير الابتكارى والإبداعى وخلق ثقافة روح الفريق وتنظيم المسابقات والأنشطة التي من شأنها إكساب الطلاب الشخصية السوية والتأكيد على تفعيل حصة الريادة داخل الفصول وحصص المشاهدة.