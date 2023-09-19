تعرف على وحدات المرور الأكثر ترخيصا فى أغسطس الماضى

كتبت : أمانى سمير

احتلت وحدة مرور القاهرة الجديدة المركز الاول – الأكثر ترخيصا للمركبات الزيرو- بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية، حيث سجلت 1039 مركبة ثم وحدة مرور مدينة نصر 857 مركبة ثم وحدة حدائق الاهرام 790 مركبه ثم وحدة مرور فيصل 744 مركبة.

وجاءت وحدة مرور ابيس لتسجل حوالي 627 مركبه أما منفذ مرور ميناءالسلوم 8945مركبه منفذ مرور طابا 1304نويبع 1151 مركبه ومنفذ مرور ميناء السويس 268مركبه وسفاجا 998. ومنفذ ميناء قسطل 572 .

يذكر أن عدد " المركبات المتنوعة " التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 26673مركبة وهذا يعنى ان المبيعات الفعلية للسوق فى حاله ارتفاع بالمقارنه بالشهر السابق حيث كانت قد حققت 18586 مركبة .

وكشف تقرير أغسطس أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1748مركبة موديل 2020 و2949مركبة موديل 2021و8076مركبة موديل2022 و11003مركبة موديل 2023 و2877 مركبه موديل 2024 .