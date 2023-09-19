تعاون أكاديمى بين جامعتى الجلالة الأهلية والقاهرة الجديدة التكنولوجية

وقع الدكتور محمد الشناوى، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، والدكتور محمود الشيخ، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بروتوكول تعاون مشترك لتطوير التعاون الأكاديمى والبحثى فى مختلف المجالات العلمية والبحثية والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك، وذلك فى إطار توجيهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بالتعاون مع مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية، لخلق بيئة عمل محفزة للطلاب من خلال تبادل الخبرات المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب حسانين، نائب رئيس جامعة الجلالة للشئون الأكاديمية، والدكتور أحمد هنو، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتورة رنا زيدان، الأمين العام للجامعة، وعدد من العمداء ومديرى البرامج، بالإضافة إلى الدكتور طارق عبد الملاك ميخائيل، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة التكنولوجية، والوفد المرافق له.

وأشار الدكتور محمد الشناوى، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إلى أن الهدف من توقيع البروتوكول هو تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والدورات التدريبية وورش العمل المشتركة، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب العملى المشترك للطلاب فى مختلف المجالات، لربطهم بسوق العمل المباشر.

وأضاف الشناوى، أن جامعة الجلالة تحرص على التعاون مع كافة الجامعات على المستوى المحلى والدولى، مؤكدًا على أن الدولة اهتمت بالعملية التعليمية بصورة غير مسبوقة، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، وذلك من خلال ربط البرامج الدراسية بمتطلبات سوق العمل وأولوياته، مما سينعكس على فتح آفاق جديدة فى مصر والشرق الأوسط، لتخريج جيل جديد قادر على المنافسة محليًا وعالميًا.

من جانبه، أكد الدكتور محمود الشيخ، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، على أن الجامعة فريدة بتخصصاتها فى العديد من المجالات التكنولوجية، ونحن ندعم بقوة للمساهمة فى التنمية وتخريج طلاب قادرين على حمل الراية، داعيًا إلى أن يكون هناك تلاحم وترابط بين الجامعات لتبادل الخبرات، للتأكيد على مفهوم الوعى القومى، ولابد أن يعلم أبنائنا أن كل ذلك من أجلهم لبناء مستقبلهم.

كما قدم رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، الشكر لفريق جامعة الجلالة، الذين تحملوا البدايات ودعموا إنشاء جامعة لبناء مدينة وهو فكر عالمى يحتاج لجهد كبير، وذلك يعكس رؤية واستراتيجية الدولة من أجل التعمير والبناء والتوسع وتعميق الانتماء القومي.

يشار إلى أن البروتوكول يهدف إلى تطوير التعاون الأكاديمى والبحثى وتعزيز التفاهم المتبادل بين الطرفين، تطوير التعاون الشامل فى المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك فى مجالات تبادل أعضاء هيئه التدريس والهيه المعاونة، تبادل الخبراء والمختصين فى شتى المجالات، البرامج الأكاديمية المشتركة (المرحلة الجامعية الأولى - مرحلة الدراسات العليا). البحوث والرسائل العلمية ومشاريع تطوير التعليم، وكذلك المشروعات البحثية المشتركة، وتقديم الخبرة الاستشارية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى البرامج والدورات التدريبية (التخطيط – التنفيذ- المشاركة)، إقامة وتنظيم والمشاركة فى المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية.

وعقب توقيع البروتوكول تفقد رئيس جامعة القاهرة الجديدة والوفد المرافق له، عدد من كليات ومعامل جامعة الجلالة الأهلية فى التخصصات الطبية والهندسية، المرتبطة بتخصصات جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والتى تشمل عدد من المعامل المتقدمة فى المجالات التكنولوجية المختلفة، تمهيدًا للتعاون المشترك بين الجانبين فى مجال التدريب العملى المشترك للطلاب.