تداول 13 ألف طن و665 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و665 شاحنة و94 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع و665 شاحنة و94 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع و352 شاحنة و33 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة STELLAR RIONI بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وغادرت العبارة أمل.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و210 شاحنات من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة، بريدج وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1035 راكبا بموانيها.





