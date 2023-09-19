اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 12:50 م
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تحريات لكشف ملابسات مصرع شخص سقط من عقار في أرض اللواء

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 12:45 م
تحريات لكشف ملابسات مصرع شخص سقط من عقار في أرض اللواء سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات مصرع شخص سقط من عقار، بمنطقة أرض اللواء في العجوزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بوفاة شخص نتيجة سقوطه من ارتفاع، بمنطقة أرض اللواء في العجوزة، توجهت قوة أمنية على الفور، إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص تم تحديد هويته، وتبين أنه لقى مصرعه نتيجة سقوطه من عقار.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرته، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيقز

 


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