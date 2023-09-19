وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية- فى بيان، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

وأكد الجانبان من جديد المبادئ الواردة فى "اتفاقية الإطار الاستراتيجي" بين الولايات المتحدة والعراق.

كما شجع بلينكن، بحسب البيان، حكومة العراق على مواصلة تطوير موارد الطاقة بشكل مستدام ومكافحة تغير المناخ.. مؤكدا دعم الولايات المتحدة لإعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا.

وحث وزير الخارجية الأمريكي، الحكومة العراقية على مواصلة تعاونها مع حكومة إقليم كردستان؛ لتعزيز استقرار ومرونة حكومة إقليم كردستان.

وأشاد بلينكن بالتزام رئيس الوزراء العراقي باستقلال القضاء في إدانة وإصدار أحكام على عدد من الأشخاص والحكم عليهم بتهم الإرهاب، فيما يتعلق بمقتل المواطن الأمريكي ستيفن ترول، والذي قُتل رميا بالرصاص من قبل مجهولين في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

ووجّه بلينكن دعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رئيس الوزراء العراقي لزيارة البيت الأبيض قريبا، وأكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة العراق في تحقيق مستقبل آمن ومستقر وسيادي.