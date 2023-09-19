بسبب الخلاف على الميراث.. حبس المتهمين بقتل سائق توك توك فى الجيزة

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين ب قتل سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب الخلاف على الميراث.

كلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بإصابة سائق مركبة توك توك" خلال مشاجرة مما أدى إلى وفاته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة شخص وبها جرح نافذ "إدعاء مشاجرة".

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (سائق مركبة "توك توك" - تُوفـى إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن) ، طرف ثان: (عم الطرف الأول "مُصاب بجرح بالأنف" ، ونجله) بسبب خلافات سابقة بينهم حول رغبة الطرف الأول فى الحصول على الشقة محل سكن الطرف الثانى "ميراث" ومحاولته الدائمة لمضايقتهما لإجبارهما على تركها وحال تعدى الأول على الطرف الثانى بسلاح أبيض "مطواة" قام أحد أفراد الطرف الثانى بإستخلاصها من يده وإحداث إصابته بها وإلتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الثانى والأداة المستخدمة.