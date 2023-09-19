بدء مشروع تدريب فتيات الأمل لدمج ذوى الإعاقة السمعية بالمجتمع المحلى فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات تدريبات مشروع فتيات الأمل لدمج الفتيات ذوي الإعاقة السمعية بالمجتمع المحلى في نادي المدينة المنورة.

وبدأت فعاليات تدريبات مشروع فتيات الأمل لدمج الفتيات ذوى الإعاقة السمعية بالمجتمع المحلى بمحافظة الأقصر، وذلك يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع من الساعة 6 وحتى 8 مساء باستخدام كرة القدم، حيث يستهدف المشروع فتيات مدارس الأمل للصم وضعاف السمع بالأقصر ومدينة إسنا.

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أن تلك التدريبات تأتى في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة برفع المستوى البدني والصحي للفتيات ذوي الإعاقة السمعية، لتحقيق المساواة والدمج المجتمعي لتنمية مهارات ذوى القدرات وصقلهم، علاوة على تقديم الخدمات الرياضية ورفع المستوى البدني لديهم، بالإضافة إلى تنشئة جيل جديد يهتم بالرياضة والأنشطة البدنية والرياضية، تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة، وإبراهيم بسطاوي منسق مشروع فتيات الأمل بالمحافظة.

كما اختتمت إدارة تنمية النشء بالمديرية، فعاليات المسابقة الفنية للنشء بمركز شباب طيبة العوامية بالأقصر، وذلك بمشاركة مراكز شباب إدارة الطود ومراكز شباب إدارة إسنا، وذلك بحضور المحكمين من إدارة التربية والتعليم، حيث تهدف المسابقة إلى تنمية إبداع النشء بمراكز الشباب، واستثمار طاقاتهم وبث روح التنافس بين النشء، للوصول إلى أعلى درجات التميز حتى يصبح الإبداع جزء من حياتهم والعمل على تنمية المواهب الإبداعية للنشء.

تدريب مشروع فتيات الأمل لدمج ذوى الإعاقة السمعية بالمجتمع المحلى



جانب من تدريب مشروع فتيات الأمل لدمج ذوى الإعاقة السمعية بالمجتمع



شباب ورياضة الأقصر تطلق تدريب مشروع فتيات الأمل



فعاليات تدريب مشروع فتيات الأمل لدمج ذوى الإعاقة السمعية بالمجتمع المحلى



