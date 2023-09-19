انطلاق الماراثون الرياضى للدراجات بالبحيرة احتفالا بالعيد القومى

البحيرة - ناصر جودة

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الماراثون الرياضي للدراجات الذى نظمته اليوم مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.

وتم إطلاق إشارة بدء الماراثون بداية من أمام ملعب الزهراء على الطريق الدولى بمدينة دمنهور مروراً بمدخل المستشفى العام و طريق الكورنيش حتى مجمع دمنهور الثقافى .

شارك فى الكارتون الدكتور إبراهيم خضر - وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة و محمد كجك - رئيس مركز ومدينة دمنهور بمشاركة 300 شاب وفتاة من مراكز شباب المحافظة.

و قدمت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة التهنئة لشعب المحافظة بمناسبة العيد القومي الذى يوافق التاسع عشر من شهر سبتمبر ذكرى انتصار اهالى رشيد على حملة فريزر عام 1807

وأكدت نائب محافظ البحيرة على أهمية الرياضة فى تنمية الصفات الحميدة لدى الشباب كالصبر والثقة بالنفس والمثابرة والتعاون والمساعدة على إحترام القوانين والأنظمة الأمر الذي يسهم بشكل كبير فى تشكيل الفكر وبناء العقول والهوية لدى الجميع، مشددة على توجيه كافة أوجه الدعم والرعاية لدعم المنظومة الرياضية على أرض المحافظة، والمشاركة بإيجابية فى كافة البرامج التنموية الجاري تنفيذها فى مختلف القطاعات.