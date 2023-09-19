اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 04:15 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليمن يدين اقتحام متطرفين للمسجد الأقصى المبارك بحماية الاحتلال الإسرائيلي

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 04:00 ص
اليمن يدين اقتحام متطرفين للمسجد الأقصى المبارك بحماية الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى
أ ش أ

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أعربت وزارة الخارجية اليمنية، الاثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام عدد من المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في تصعيد جديد وتحد سافر لمشاعر ملايين المسلمين في كافة أنحاء العالم.


ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى العمل على عدم تكرار هذه الاعتداءات والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية، مجددة موقفها الثابت والداعم لتطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).


المسجد الأقصى

فلسطين

اقتحام الأقصى

الاحتلال الإسرائيلى



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