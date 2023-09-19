القبض على المتهمين بقتل مسنة وسرقتها في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل مقتل مسنة والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية داخل مسكنها في أوسيم، وألقت القبض على المتهم بإنهاء حياتها، بالإضافة إلى المتهمين ببيع المسروقات وشراءها، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من ( ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بالعثور على جثة (والدتها – مقيمة بذات العنوان) داخل الشقة محل سكنها وبها عدة جروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم ، واكتشافها سرقة مشغولاتها الذهبية.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه ( سائق مركبة "توك توك"، له معلومات جنائية – مقيم بدائرة المركز)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه نظراً لعلمه بإقامة المجنى عليها بمفردها واحتفاظها بمشغولات ذهبية فعقد العزم على سرقتها، وتوجه إلى محل إقامتها وتعدى عليها بالضرب باستخدام "كرسى خشب" فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها وقام بالاستيلاء على مشغولاتها الذهبية.. كما أضاف المذكور بإستعانته (بشقيقته ونجلها سائق مركبة "توك توك" ، له معلومات جنائية - مُقيمان بدائرة المركز) للتصرف فى المسروقات "تم ضبطهما".

بمواجهتهما بما جاء بأقوال مرتكب الواقعة أيداها، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لـ(3 أشخاص "سيئى النية" - مقيمون بدائرة المركز ) تم ضبطهم، وكذا ضبط المسروقات المستولى عليها الخاصة بالمجنى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.