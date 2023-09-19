اليوم السابع
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الصحة تجدد دعوتها بالكشف فى 100 يوم صحة: باق 14 يوما على انتهائها

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 02:31 م
الصحة تجدد دعوتها بالكشف فى 100 يوم صحة: باق 14 يوما على انتهائها حملة 100 يوم صحة
كتب وليد عبد السلام

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جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بضرورة الكشف والفحص الطبى فى حملة 100 يوم صحة، مؤكدة أن الحملة أمامها 14 يوما على الانتهاء وفقا للمواعيد الرسمية.

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل مبادرة 100 يوم صحة، موضحا أنها تعتمد على أسطول ضخم من العيادات الطبية والقوافل العلاجية التى تتوجه للتجمعات السكانية.
 
وأكد أن المبادرة تهدف لتقليل الأعباء على المواطنين، حيث إن الفحص الطبى والعلاج كان يحمّل المواطن غير القادر وحتى القادر أعباء إضافية، ولفت إلى أنه يتم الاهتمام بمبادرات الصحة من أجل الوصول إلى المواطن فى الأماكن التى لا يستطيع فيها تلقى الخدمة، وذلك من خلال العيادات المتنقلة.
 
وفى حالة الحاجة إلى تركيب صمام أو قلب مفتوح أو زراعة كلى، قال وزير الصحة أنه يتم تحويل الحالة للمستشفى، وإصدار قرار علاج على نفقة الدولة والقيام بالعملية الجراحية دون تحمل المريض أى تكاليف إضافية.

الصحة

100 يوم صحة

الفحص الطبى

العيادات



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