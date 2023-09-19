اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 11:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السيطرة على حريق بمنزل بالفيوم دون إصابات

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 11:08 ص
السيطرة على حريق بمنزل بالفيوم دون إصابات الحماية المدنية- أرشيفة
الفيوم رباب الجالي

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق شب بمنزل قرية السليين بمركز سنورس، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق بمنزل بقرية السليين بمركز سنورس، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق، وتبين أنه شب بمنزل مكون من طابق واحد، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.





 


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