اليوم السابع
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السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقضية "أنصار بيت المقدس"

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 01:30 م
السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقضية "أنصار بيت المقدس" المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة بـ"أنصار بيت المقدس".
 
ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم وباقى المتهمين بالدعوى والذين حكم عليهم فى وقت سابق العديد من التهم وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد مساعد وزير الداخلية، والمقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، والنقيب محمد أبوشقرة، والهجوم على كنيسة الوراق.
 
ومن ضمن التهم محاولة اغتيال وزير الداخلية فى سبتمبر 2013، وتفجير مديريتى أمن الدقهلية ديسمبر 2013 والقاهرة يناير 2014.
 
 

بيت المقدس

قضية انصار بيت المقدس

اخبار الحوادث

المستشار محمد السعيد الشربينى

أنصار بيت المقدس



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