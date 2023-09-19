الزراعة: وفرنا 100% من احتياجات المزارعين من تقاوى القمح هذا العام

بسمة محمد

قال الدكتور علي عبدالمحسن رئيس القطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة وفرت 100% من احتياجات المزارعين من تقاوى القمح هذا العام بسعر التكلفة، وجرى تخفيض السعر الذي كان 650 جنيها للشكارة إلى 550 جنيها فقط، ويتم توفير هذه التقاوي للمزارعين وفقا للخريطة الصنفية لكل محافظة.

وأضاف في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي على القناة الأولى والفضائية المصرية: «ننفذ حملات إرشادية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية في حقول المزارعين حتى نعرفهم بالممارسات الزراعية الجيدة التي ستؤدي إلى زيادة الإنتاجية».

وتابع رئيس القطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «نوفر للمزارعين الأسمدة الكيماوية، حيث يبلغ سعر شكارة اليوريا حوالي 240 جنيها اما سعرها في السوق العالمي فهو 650 جنيه، ويتم طرحها في الجمعيات الزراعية، ونجهز الأسمدة في الوقت الحالي لأننا في فترة لا تشهد أي محاصيل، حيث نحصد المحصول الصيفي وتبقى شهران من أجل بداية زراعة القمح».