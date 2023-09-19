الزراعة تطلق قافلة بيطرية لعلاج مواشى صغار المربين فى شمال سيناء

كتبت أسماء نصار

انطلقت اليوم الثلاثاء، القافلة البيطرية المجانية لعلاج مواشى صغار المربين والمزارعين فى محافظة شمال سيناء تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وحرص اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على استقبال أعضاء القافلة فى أول يوم عمل لهم وتقديم الشكر لوزير الزراعة على استجابته السريعة لاحتياجات مزارعى المحافظة.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية إن القافلة تستمر لمدة ثلاثة ايام تقدم خلالها الكشف والعلاج والتحصين والتلقيح المجانى لجميع الحيوانات.

كما تقوم القافلة عن طريق العيادة المتنقلة بتقديم الخدمات البيطرية إلى التجمعات الحيوانيه لدى اهالى شمال سيناء وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة، وأشار فاضل إلى أن القافلة يشارك فيها، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، والأمصال واللقاحات البيطرية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.