الرعاية الصحية تستقبل وفدا رفيع المستوى من برنامج التنمية البشرية بالبنك الدولى



تأتي الزيارة بغرض الإطلاع على المستجدات المتسارعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل والوقوف على آليات تطبيقها على أرض الواقع، ومردود ذلك على المواطنين، وهو ما ساهم بدوره في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحقيق طفرة نوعية في قطاع الرعاية الصحية في مصر.



ترأس الزيارة من البنك الدولي السيدة فادية سعادة، المدير الإقليمي لبرنامج التنمية البشرية بالبنك الدولي، وتهدف الزيارة إلى بحث سبل التعاون المستقبلية وتعزيز أوجه الشراكة في دعم مشروع التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار استمرار تعزيرز قطاع الرعاية الصحية في كصر وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.



وأوضح بيان الهيئة، استهلت الزيارة بتفقد مجمع الإسماعيلية الطبي، وأقسامه الداخلية ووحدات العناية المركزة والقسم الفندقي، ثم توجه الوفد إلى مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، وتم تفقد أقسام الغسيل الكلوي والقسم الداخلي، واختتم الوفد الزيارة بعيادات طب الأسرة، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والتطعيمات بمركز طب أسرة الشهداء، كما تم التعرف على آليات التسجيل والتعرف على رحلة المنتفع داخل المنشأة.



فيما تم استعراض آليات التحول الرقمى للخدمات داخل منشآت الهيئة، وإطلاع الوفد على حزم البرامج التدريبية للقوى البشرية بالهيئة، ونظم الحوكمة الإكلينيكية، وإضافة حزم جديدة من الخدمات الطبية والعلاجية، وتفعيل نظم وأنشطة جودة الرعاية الصحية.



ومن جانبها، أشادت السيدة فادية سعادة، المدير الإقليمي لبرنامج التنمية البشرية بالبنك الدولي، بمستوى الخدمات الطبية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، معربة عن فخرها بالتطور الملحوظ الذي شهدته منشآت هيئة الرعاية الصحية في تقديم الخدمة الطبية المتميزة واللائقة وبكل سهولة ويسر لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.



فيما ثمنت هيئة الرعاية الصحية، الدعم المستمر والتعاون القيِّم للبنك الدولي، مؤكدة سعي الهيئة الدؤوب لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الرعاية الصحية، وتطلعها إلى تعزيز التعاون المستقبلي مع البنك الدولي والاستفادة من الخبرات والمعرفة المشتركة لتحقيق تحسين مستدام في قطاع الرعاية الصحية في مجال التغطية الصحية الشاملة.



هذا، وشمل وفد البنك الدولي كل من السيدة ريانا محمد روبرتس، مسئول برامج تنمية بشرية، السيدة مها عبد الونيس، مسئول برامج الصحة، السيد شون نام نجوين، مسئول برامج الصحة، السيد عمرو الشواربي، خبير اقتصادي، السيد مانون همرلي، خبير اقتصادي ببرنامج التنمية البشرية بالبنك الدولي.



وكان في استقبال وفد البنك الدولي من هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أحمد عثمان، مستشار رئيس الهيئة للتدريب والتطوير والتعليم الطبي المستمر، والدكتور مصطفى شعبان رئيس إقليم محافظات القناة ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور مازن علاء الدين مسؤول ملف التعاون الدولي بالهيئة.



كما رافقهم خلال الزيارة كل من، الدكتور محمد سامي حامد، مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتور علي رفعت، خبير نائب مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية، وعدد من مديرى إدارات فرع الإسماعيلية.