بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية مالطا الدكتور جورج فيلا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عادل مختار، إلى سفارة مالطا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة .
مشاركة
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية مالطا الدكتور جورج فيلا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عادل مختار، إلى سفارة مالطا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة .
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة