الحبس عامين لـ10 متهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم

كتب سليم على

قضت محكمة جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة اليوم الثلاثاء، بالحبس عامين لـ 10 متهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم فى مليون و900 ألف جنيه.

قال الفنان صبري عبد المنعم، خلال التحقيقات، إن المتهمين أوهموه بشراء شقته بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.

كشف طلعت الشريف، محامى الفنان عبد المنعم صبرى، عن مفاجأة، مفادها أن أحد المتهمين الثلاثة الجدد الذين تم حبسهم من قبل النيابة العامة، صديق شخصى للفنان عبد المنعم صبرى منذ 15 سنة، يدعى "ع،ط" كاتب ومؤلف وهو الوسيط بين الفنان عبد المنعم والمتهمين.

وأضاف الشريف، أن الفنان عبد المنعم صبرى، بحكم الصداقه التى تجمعهما، طلب منه أن يوفر مشترى للشقة، فاستغل المتهم علاقة الصداقة والثقة بينهما، وخطط لعملية النصب، وكشف عن وفاة المتهمة الأولى "ن. ع" بسبب مرض السكري، مؤكدًا حضور 10 متهمين الجلسة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.