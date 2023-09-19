الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بتعديل قانون إقامة الأجانب فى مصر

كتب محمود عبد الراضي

نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزير الداخلية رقم 1888 لسنة 2023م، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1964م، وتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960م لدخول وإقامة الأجانب على أراضي جمهورية مصر العربية، والخروج منها.



