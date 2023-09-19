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التعليم توجه بعدم تشغيل المدارس غير الجاهزة للعام الدراسي الجديد

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 10:00 ص
التعليم توجه بعدم تشغيل المدارس غير الجاهزة للعام الدراسي الجديد وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على متابعة المدارس وجاهزيتها قبل بدء العام الدراسى الجديد، والتأكد من الانتهاء من جميع أنواع الصيانة، مشددا على مديري المدارس بعدم تشغيل المدارس التى يوجد بها أى خلل، على أن يتم تحديد مسئول بالمدرسة للإشراف على الصيانة الدورية بالمدرسة، وملاحظة أى خلل بها لإصلاحه فورا، فضلا عن تقديم تقرير بحالة الصيانة في المدرسة يوميا.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.
 
كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .
 
 

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