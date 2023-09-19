التحقيقات تكشف: لصوص السيارات والدراجات النارية بالأقصر نفذوا 8 وقائع سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات بمحافظة الأقصر، اعترفوا بارتكاب عدد 8 وقائع بدوائر مركزى شرطة "منيا القمح بالشرقية، أرمنت بالأقصر" وقسم شرطة أول أسوان وأرشدوا عن المسروقات (2 سيارة - 6 دراجات نارية).

وقال المتهمون، خلال التحقيقات، إنهم يخططون قبل تنفيذ عمليات السرقة، من خلال مراقبة السيارات والدراجات النارية المقرر سرقتها والتأكد من تركها بمكان هادئ وبعيد عن أعين الجيران، ويقوموا بسرقتها في وقت متأخر من الليل بعد غياب المارة بالطريق والاستيلاء علىيها وبيعها لدى عميلهم سيء السمعة.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات بالأقصر فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر قيام (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة أرمنت) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بمحيط محل سكنهم ، وبحوزتهم (سيارة "مُبلغ بسرقتها" وبداخلها 2 بندقية خرطوش - طبنجة و2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ) وكذا (سيارة نقل محمل عليها "بعض المهمات المصلحية الخاصة ببعض الجهات الحكومية وزنوا جميعاً 600 كيلو جرام - الأدوات والعدد المستخدمة فى نشاطهم).