البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 19818 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 23927 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 8297 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 3909 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 5755 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.53% ليصل إلى مستوى 5655 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأم بى للهندسة، والمشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وسبيد ميديكال عدد 200 ألف سهم، مليون سهم، 165 ألف سهم، 2.85 مليون سهم، على التوالى، وباعت إدارة البنك التجارى الدولى 38 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 48.2 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات المالية، والمطورون العرب القابضة، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، وأى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 36.8 ألف سهم، مليون سهم، 6 آلاف سهم، 8 ملايين سهم، 1.2 مليون سهم، 288.6 ألف سهم، على التوالى، واشترى مساهم رئيسى بشركتى العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 5174 سهم، 234.3 ألف سهم، على التوالى، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-رواد 60.9 ألف سهم.

فى سياق منفصل أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بى أل سى، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.275 دولار للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2022 على أن يتم السداد يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر المقبل، بالدولار على المساهمين المالكين لأسهم فى بورصة ناسداك دبى، وبالجنيه المصرى على المساهمين المالكين لأسهم فى البورصة المصرية، وسيتم احتساب سعر تحويل العملة وفقًا لسعر بيع الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى المعلن من البنك المركزى المصري.

فى سياق آخر قالت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، أن مجلس الإدارة وافق على المشاركة فى اكتتاب قدامى المساهمين لزيادة رأس مال شركة المهن الطبية بنسبة ملكية شركة إيبيكو البالغة 10% من رأسمهالها، وذلك بواقع 42 جنيهًا للسهم (10 جنيهات قيمة اسمية و32 جنيهًا علاوة إصدار) على أن تكون القيمة المدفوعة فى الاكتتاب 84 مليون جنيه.