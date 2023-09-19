البرازيل تواجه موجة حر تصل إلى 40 درجة خلال الشتاء لأول مرة فى التاريخ

فاطمة شوقى

تواجه البرازيل واحدة من أقوى موجات الحر في تاريخها، حيث تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية خلال فصل الشتاء، وتعرف الظاهرة التي تنتج عنها بالحجب المناخي، وهي تمنع دخول الجبهات الباردة التي ترفع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة لهذا الشهر.

ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع مع وصول الظاهرة إلى ذروتها نهاية الأسبوع الجاري. وستعاني البلاد بأكملها من الحرارة، باستثناء ولاية ريو جراندي دو سول الجنوبية، التي ستشهد أسبوعًا آخر من الأمطار أثناء تعافيها من العواصف الأخيرة.

وأثار ذلك، جنبًا إلى جنب مع مناطق الضغط الحراري المنخفض في الأرجنتين، ستؤدي إلى فترة طويلة من الطقس المشمس ودرجات حرارة أعلى من المعتاد. ومن المتوقع أن تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على عدة ولايات، مع حرارة "شديدة للغاية" أو "شديدة"، تتميز بقياسات تقترب من 40 درجة مئوية.

وأصدر المعهد الوطني للأرصاد الجوية (Inmet) تنبيها بشأن انخفاض نسبة الرطوبة في معظم أنحاء البلاد، وحتى الآن، بلغت أعلى درجة حرارة مسجلة 44.8 درجة مئوية في نوفا مارينجا، ماتو جروسو، في نوفمبر 2020.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن ذروة هذه الموجة الحارة ستحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، بين 23 و24 سبتمبر ، مع تأثير خاص على عواصم كوريتيبا وساو باولو وريو دي جانيرو.

وشهدت البرازيل شهر يوليو الأدفئ منذ بدء القياسات الرسمية في عام 1961، حيث بلغ متوسط ​​درجة الحرارة 23 درجة مئوية. وفي الوقت نفسه، شهدت شهر أغسطس موجة حارة قوية أخرى أثرت على 19 ولاية من أصل 26 ولاية في البلاد.

ومن المرجح أن يؤدي تغير المناخ وظاهرة النينيو إلى تفاقم درجات الحرارة المرتفعة والظروف الجوية الأكثر جفافا.

وتعد مدينة سان بابلو واحدة من الأماكن التي يمكن أن تحطم فيها درجات الحرارة الأرقام القياسية. من بين الأيام العديدة التي تتسم بالحرارة الشديدة والشديدة في الولاية، ستكون درجة الحرارة قريبة أو أعلى من 40 درجة مئوية. وفي المناطق الداخلية وفي العاصمة، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية إلى 39 درجة مئوية.