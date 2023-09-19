الإسكان تقرر الإتاحة الدائمة لوحدات مشروعات جنة وسكن مصر والإسكان المتميز

كتب أحمد حسن

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على وضع آلية للإتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات (الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة) بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوى الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص، على أن يقوم جهاز المدينة المختص بإعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط.

وأوضح وزير الإسكان، أن شروط الطرح، كالتالى، أن يكون شخصا طبيعيا وله أهلية التصرف، وألا تقل سنه عن 21 عاما عند التقديم، ويجوز التخصيص لشخص بصفته وليا على قاصر، وفى حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم، ويتم التعامل طبقا للأسعار المعتمدة من اللجان المختصة بالتسعير، ويتم شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة وفقا للوحدات التي سيتم الإعلان عنها، ويتم تقييم الموقف كل 6 أشهر لقياس مستوى الإقبال واتخاذ اللازم وفقا لمتطلبات السوق والعملاء.

ولفت المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون العقارية والتجارية، إلى أن المعاملة المالية كما يلى، سداد مقدم حجز 25 ألف جنيه (لوحدات الإسكان المتميز)، و50 ألف جنيه (لوحدات سكن مصر)، و100 ألف جنيه (لوحدات جنة)، ويتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الاخطار بالتخصيص، ويتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0,5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

وأوضح غنيم أن إجراءات الطرح والتخصيص تتم على النحو التالى، يقوم جهاز المدينة بعمل إعلان عن توافر وحدات سكنية للحجز الفوري، ويتم وضعه في لوحة الإعلانات بمركز خدمة المواطنين، وعلى الصفحة الرسمية لجهاز المدينة بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذا الإعلان في الجرائد الرسمية حسب طبيعة الطرح ومقتضياته، ويتم إصدار قرار بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين (عقاري - فني - مالي - قانوني)، وتتلقى اللجنة طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية، مرفق به استمارة الحجز محدداً بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط، وذلك من تاريخ الإعلان عن الطرح ولمدة شهر، ويتم إعطاء العميل خطاباً موجهاً لبنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ جدية الحجز، مضافاً إليه مصاريف دراسة الطلب، طبقا لكراسة الشروط، ثم يقوم العميل بموافاة جهاز المدينة بالمستندات المطلوبة للتخصيص مرفقا بها إيصال سداد جدية الحجز، على أن تكون الأولوية فى التخصيص والتسكين للعمارة بالكامل قبل الانتقال للتسكين بالعمارة التالية.

وأضاف: تقوم اللجنة الفرعية بفرز وتفريغ الطلبات المقدمة على كل وحدة سكنية، وإجراء القرعة في حالة التزاحم، ورفع توصياتها للجنة الرئيسية التي تشكل باعتماد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية ورئاسته وأعضاء من القطاعات المختصة (عقاري ـ فنى ـ مالي ـ قانوني - الخ) لمراجعة إجراءات التخصيص وتوصيات اللجنة الفرعية بالجهاز، والبت فيها طبقا لكراسة الشروط وأحكام اللائحة العقارية، وإصدار التوصيات على التخصيص، على أن يتم اعتماد توصيات اللجنة من اللجنة العقارية الرئيسية، وإصدار قرار التخصيص، وموافاة جهاز المدينة بقرار التخصيص، لاستكمال الاجراءات ومخاطبة العميل لاستكمال مقدم الحجز خلال شهرين من تاريخ الاخطار بالموافقة طبقا للمعاملة المالية.