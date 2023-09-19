الأردن: إجراء تمرين "درب الأمان 3" على مواجهة آثار الزلزال

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية اليوم الثلاثاء عن إجراء تمرين "درب الأمان 3" الذي يفترض حدوث زلزال في منطقة البحر الميت، تتأثر به محافظات عدة بينها العاصمة عمان.

وأضاف الفراية أن التدريب يختبر قدرات الدولة الأردنية للاستجابة لهذا الزلزال، كما يختبر قدرة الوزارات على التعامل مع الزلازل، موضحا أن الدرس المهم في التمرين هو التنسيق بين مؤسسات الدولة كافة، للتعاون مع مثل هذه الأحداث، والمخرج النهائي من التمرين معرفة الفجوات الموجودة في القدرات البشرية والمعدات والخطط والعمل على تحسينها.

وأشار إلى أن الزلازل حدث عظيم، والأحداث العظيمة لا تتعامل معها مؤسسات حكومية لوحدها، وإنما تتعامل معها الدولة.

وبحسب الفراية، فإنه في حال حدوث زلزال، فإن الجميع معني في التعامل معه، وأن انسجام وتنسيق عمل القطاع الخاص مع المؤسسات الحكومية يحظى بدرجة عالية من الأهمية.

وأشار إلى أنه لدى الحكومة منصات تحتوي على أعداد كبيرة من المتطوعين، مصنفين للتعامل مع الحوادث بحسب طبيعتها.