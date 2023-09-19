استطلاع رأى: بايدن يتخلف عن ترامب ونيكى هايلى وتيم سكوت بسباق الرئاسة

كتبت ريم عبد الحميد

أظهر استطلاع جديد للرأى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يتخلف عن الرئيس السابق دونالد ترامب وسفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى والسيناتور تيم سكوت فى العديد من المنافسات الافتراضية بينه وبينهما.

ووفقا للاستطلاع الذى أجراه مركز كابس هاريس التابع لهارفارد، أن 44% من المشاركين يقولون إنهم سيصوتون لترامب عندما سئلوا عما إذا كان هناك تنافس بينه وبين ترامب فى السباق النهائى نحو البيت الأبيض فى نوفمبر 2024، بينما قال 40% إنهم سيدعمون الرئيس الحالي. وقالت نسبة 15% إنهم ليسوا متأكدين أو لا يعرفون لمن سيصوتون.

ولم تتغير النتيجة إلى حد كبير عن استطلاع مشابه أجراه كابس هاريس فى هارفارد فى يوليو الماضى، والذى حصل فيه ترامب على 45% وبايدن 40%.

ووجد الاستطلاع أيضا أن 41% أنهم سيدعمون هايلى مقارنة بـ 37% قالوا إنهم سيدعمون بايدن. وفى حال ما إذا كان السباق بين بايدن وتيم سكوت، حصل الرئيس على نسبة دعم 37% مقابل 39% للسيناتور الجمهورى.

لكن الاستطلاع وجد أن بايدن أدى بشكل أفضل من نائب الرئيس السابق مايك بنس، فحصل جو على 42% بينما حصل بنس على 36%. وتخلف حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وأيضا فيفيك راماسوامى عن بايدن، فحصل كلاهما على تأييد 37% مقابل 39% للرئيس.

يأتى هذا فى الوقت الذى لا يزال فيه ترامب المرشح الأوفر حظا فى السباق التمهيدى لانتخابات 2024، بينما يعانى بنس وهالى وآخرين لتقليل الفجوة بينهم وبين الرئيس السابق.

من ناحية أخرى، يعانى بايدن من سلسلة من الاستطلاعات السيئة التى تشير إلى عمره كأحد نقاط ضعف الرئيس. ودعا كاتب بارز فى صحيفة واشنطن بوست بايدن إلى عدم الترشح فى 2024، على الرقم من أن الرئيس لم يبد أى مؤشر على أنه سيغير خططه.