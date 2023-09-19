تشارك في الاجتماع، الدول الأعضاء بالمكتب التنفيذي وهي مصر، فلسطين (عضوان دائمان)، الأردن، الإمارات، تونس، الجزائر، السعودية، العراق، الكويت، وليبيا (أعضاء منتخبون)، إضافة إلى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة .

ويعقب اجتماع المكتب التنفيذي عقد دورة استثنائية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ظهر اليوم عبر الفيديو كونفرانس برئاسة المملكة العربية السعودية لاعتماد توصيات المكتب التنفيذي وإصدار القرارات المناسبة بشأن موضوعي جدول الأعمال تمهيداً لرفعها إلى القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية.