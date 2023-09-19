إطلاق اسم "فينوم" على نوع عنكبوت جديد مُكتشف فى أستراليا.. صور

فاطمة شوقى

اكتشف باحثون أستراليون نوع جديد من العناكب ، أطلقوا عليه اسم شخصية "فينوم" الذى كان يجسده الممثل توم هاردى ، بعد رحلة استكشافية الى تسمانيا وجنوب استراليا ، وتم حفظه لاحقا فى متحف الملكة فيكتوريا ومعرض الفنون.

وأشارت صحيفة "فاندال" الإسبانية إلى أن الممثل البريطاني توم هاردي يلعب دور إيدي بروك وشخصيته المتغيرة فينوم، وهو بطل مضاد يرتبط ارتباطًا وثيقًا برجل العنكبوت بـ Spider-Man، في فيلمين من أفلام مارفل ويعطي اسمه للنوع الوحيد من النوع الجديد، وذكرت البقع السوداء المميزة الموجودة على بطن العنكبوت العلماء برأس فينوم، مما ألهمهم لاختيار الاسم غير المعتاد.



العنكبوت الجديد

وينتمي هذا الجنس إلى فصيلة العناكب Araneidae التي تبني شبكات دائرية عمودية للقبض على فرائسها. على الرغم من التشابه مع الجنس ذي الصلة Phonognatha، حيث لا يحتوي كلاهما على درنات على بطونهما، تختلف العناكب الموصوفة حديثًا في سلوكها المتمثل في إنشاء ثقوب مبطنة بالحرير في أغصان الأشجار للمأوى، فضلاً عن أعضائها التناسلية المختلفة.

كما تم الحصول على عينات تكميلية من المجموعات العلمية، وقام الباحثون بفحص ما يقرب من 12000 سجل في المؤسسات الأسترالية والخارجية.

وتعليقًا على الصورة الكبيرة للدراسة، قال المؤلف المشارك بيدرو كاستانهيرا، من جامعة مردوخ في بيرث: "هذا جزء من تحقيق طويل الأمد يهدف إلى توثيق حيوانات العنكبوت الأسترالية بأكملها، والتي ستكون ذات أهمية بالغة للحفاظ على البيئة". خطط الإدارة واستمرار الخطة العشرية للتصنيف والنظم الحيوية في أستراليا ونيوزيلندا."

وأضافت جوليا روسي، المؤلفة الأولى للدراسة، من جامعة مردوخ أيضًا: "من المهم حقًا الاستمرار في وصف العناكب الجديدة لتقييم التنوع البيولوجي الإجمالي لهذه الحيوانات المفترسة في أستراليا".