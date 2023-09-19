أوكرانيا تقرر مقاضاة بولندا وسلوفاكيا والمجر بسبب حظر وارداتها

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ذكرت المنصة الإعلامية (يوراكتيف)، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا أقامت دعوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وسلوفاكيا والمجر، بعد قرارها فرض حظر أحادي الجانب على المنتجات الزراعية الأوكرانية.



وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار وارسو وبراتيسلافا وبودابست بفرض قيود من جانب واحد على واردات الحبوب الأوكرانية يوم الجمعة الماضي، بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها المؤقت على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا.



يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض حظرًا شاملًا على القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس، لاسترضاء الدول المجاورة لأوكرانيا التي تواجه تدفق المنتجات الزراعية الأوكرانية، وهذا التدفق، الذي وضع المزارعين المحليين تحت الضغط من خلال خفض الأسعار، دفع الدول إلى فرض قيود تجارية من جانب واحد في أبريل الماضي.

وهددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المجاورة لأوكرانيا باتخاذ إجراءات جذرية، بما في ذلك الإضرابات وإغلاق الموانئ، إذا لم تجدد المفوضية الأوروبية حظرها المؤقت على واردات المنتجات الزراعية الأوكرانية.



وبالنسبة لأوكرانيا، تشكل هذه القرارات الأحادية "غير المقبولة" التي اتخذتها ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي "انتهاكًا للالتزامات الدولية"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد الأوكرانية أمس الاثنين.



وبحسب البيان، يجب على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التنسيق والاتفاق على سياستها التجارية، لأنها تقع ضمن الاختصاص الحصري للاتحاد الأوروبي".



وقالت يوليا سفيريدينكو، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد: "لهذا السبب قمنا برفع قضايا ضدهم في منظمة التجارة العالمية".. وأضافت أنه في الوقت نفسه، فإن أوكرانيا "تأمل أن ترفع هذه الدول قيودها وألا نضطر إلى توضيح العلاقة في المحكمة لفترة طويلة".



وأضافت سفيريدينكو: أن الحظر ترك بصماته على القطاع الزراعي في أوكرانيا.



وسلط البيان الضوء على معاناة المصدرين المحليين بالفعل الذين تكبدوا خسائر كبيرة؛ بسبب التوقف والتكاليف الإضافية وعدم القدرة على الوفاء بالاتفاقيات الاقتصادية مع الدول الأجنبية".



"وأكد البيان على ضرورة التضامن مع المصدرين وحماية مصالح المزارعين"، مشيرا إلى أن التدابير التي اتخذتها أوكرانيا والضغوط التي تمارسها المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء الأخرى "سوف تساهم في إعادة تأسيس تجارة طبيعية" بين أوكرانيا والدول المجاورة.



ولفت إلى انسحاب بولندا وسلوفاكيا والمجر من منصة التنسيق المشتركة، والتي تضم دول الاتحاد الأوروبي المجاورة لأوكرانيا بالإضافة إلى ممثلين عن المفوضية الأوروبية وأوكرانيا؛ لمناقشة مسألة الحظر خلال الأشهر الماضية.



وعلى الرغم من أنه لم يؤكد هذه الشائعات، إلا أن وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس، في حديثه للصحفيين في اجتماع وزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، أشار إلى أنه قد يكون من "الخطير" مواصلة المشاركة في المنصة بسبب مخاوف من اتخاذ إجراءات قانونية.



وقال: "إذا كنا على هذه المنصة وقال الجانب الأوكراني إنه يريد استدعاءنا إلى منظمة التجارة العالمية، فإن أي بيان ندلي به على هذه المنصة يمكن استخدامه ضدنا"، مضيفًا أنه طالما لم تتراجع أوكرانيا عن تهديدها لرفع الأمر إلى منظمة التجارة العالمية، سيكون من الخطير بالنسبة لنا أن نواصل المشاركة في هذه المنصة".