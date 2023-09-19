وذكرت القوات الجوية- في بيان، نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية- "الليلة الماضية، هاجم الروس الأراضي الأوكرانية بـ 30 طائرة بدون طيار مقاتلة أطلقت من الاتجاه الجنوبي الشرقي (بريمورسكو-أختارسك الروسية)، وصاروخ باليستي من طراز (إسكندر-إم) تم إطلاقه من شبه جزيرة القرم باتجاه منطقة كريفي ريه".

وأضافت أنه بعد الأداء القتالي لوحدات الدفاع الجوي الأوكرانية، تم تدمير 27 طائرة روسية بدون طيار في المناطق الجنوبية والوسطى والغربية من أوكرانيا.

وفي دونيتسك.. قال القائم بأعمال رئيس الإدارة العسكرية للإقليم إيهور موروز، إن القوات الروسية هاجمت خلال الساعات الماضية المنطقة ما تسبب في مقتل مدنيين وإصابة أربعة آخرين.

وأضاف موروز "قتل الروس مدنيين اثنين في منطقة دونيتسك، وتحديداً في بيفنيتشني وأفديفكا وأربعة أشخاص آخرين أصيبوا".

وأشار إلى أنه من المستحيل الآن إحصاء العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاخا.

وفي خيرسون.. قال رئيس الإدارة العسكرية في إقليم أولكسندر بروكودين، اليوم، إن القوات الروسية هاجمت الإقليم 95 مرة على مدار أمس وأطلقت 430 قذيفة، مما أ سفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة 11 آخرين.

وأضاف بروكودين أن الجيش الروسي استخدم قذائف الهاون والمدفعية والطائرات بدون طيار والدبابات والطائرات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS).. كما استهدفت هجمات الجيش الروسي المناطق السكنية في جميع أنحاء مناطق خيرسون.

وفي أعقاب الهجمات الروسية، تم الإبلاغ عن مقتل ثلاثة مدنيين، وأصيب أحد عشر شخصًا آخرون.

وفي لفيف.. أعلن عمدة المدينة الأوكرانية أندريه سادوفي، مقتل شخص بالمدينة الواقعة غربي البلاد، عقب شن موسكو هجمات بالطائرات المسيرة في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال سادوفي- عبر تطبيق تليجرام- إن أعمال إزالة آثار الضربات التي وقعت صباح اليوم في مدينة لفيف تتواصل، مضيفا أنه تم العثور على جثة شخص تحت الأنقاض.

وأشار إلى أن الضربات أسفرت عن تدمير ثلاثة مستودعات من بينها مبانٍ كانت تستخدمها مؤسسة خيرية لتخزين المساعدات الإنسانية.

من جهته.. أوضح حاكم الإدارة العسكرية الإقليمية ماكسيم كوزيتسكي أنه تم إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض في لفيف، هما رجل وامرأة، لافتا إلى أن وفقا للمعلومات الأولية لا تعاني السيدة من أي إصابات، بينما حالة الرجل خطيرة.

في المقابل.. ذكرت قناة (روسيا اليوم) أن الدفاعات الروسية أسقطت، اليوم، مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك جنوب غربي روسيا على الحدود مع أوكرانيا.

وأضافت القناة أن الدفاعات الروسية أسقطت، الأحد الماضى، نحو 8 مسيرات أوكرانية استهدفت أراضي موسكو، منها 6 مسيرات فوق مياه القرم.