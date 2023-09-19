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ألمانيا تعتقل 8 شباب بتهمة محاولة التحرش بفتاة

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 11:02 ص
ألمانيا تعتقل 8 شباب بتهمة محاولة التحرش بفتاة الشرطة الالمانية - ارشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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اعتقلت الشرطة  في ولاية شمال الراين- وستفاليا الألمانية، 8 شبان بتهمة التحرش بفتاة في مسبح بمدينة كولونيا، وبحسب موقع " عرب أوروبا" فإن الشبان الذي تتراوح أعمارهم بين 16 و26 عاما، تحرشوا جنسيا بفتاة قاصر تبلغ من العمر 13 عاما في حوض السباحة، قبل هروب الفتاة و إبلاغ المنقذين الذين ابلغوا بدورهم الطوارئ.
 
وأضافت المصادر بأن 7 دوريات من الشرطة وصلت خلال دقائق إلى المسبح، لتجد المشتبه بهم أمام الباب الخارجي في محاولة منهم للهروب، مشيرة إلى عدم معرفة الضحية بالمتهمين بشكل مسبق.
 
ونقلت الشرطة عن أحد الشهود، قوله، إن شابا منهم أمسك بأجزاء من جسد الفتاة، رغم صراخها ورفضها ذلك.
 

المانيا

التحرش

الجنسية السورية

الشرطة الالمانية



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